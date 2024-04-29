Грузинский актёр Тристан Саралидзе скончался в возрасте 68 лет
Грузинский актёр Тристан Саралидзе. Обложка © kinopoisk.ru
Грузинский актёр Тристан Саралидзе — докладчик на балконе из знаменитого фильма "Покаяние" Тенгиза Абуладзе — умер на 69-м году жизни. Об этом сообщил телеканал Rustavi2.
Артист появился на свет 25 мая 1956 года в селе Ахалдаба Боржомского района Грузинской ССР. В 1978 году стал служить в Тбилисском академическом театре имени Шота Руставели. Известность Саралидзе получил после выхода в 1980 году фильма Георгия Шенгелая и Михаила Чиаурели "Девушка со швейной машинкой", где он сыграл идейного героя Гивило. В 1984 году актёр снялся в фильме "Приказано взять живым", тогда же его пригласили на роль в "Покаянии". Всего фильмография Тристана Саралидзе включает более 30 картин.
Ранее сообщалось, что французский режиссёр, лауреат Каннского кинофестиваля Лоран Канте умер в возрасте 63 лет. В 2008 году режиссёр получил "Золотую пальмовую ветвь" за картину "Класс", снятую по роману Франсуа Бегодо "Между стен" о жизни учителя одной из школ Парижа.