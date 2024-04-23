"На память": Дочь опубликовала фото тяжелобольного Алена Делона

Дочь французского актёра Алена Делона — Анушка Делон – выложила новое фото отца. 88-летний артист сейчас чувствует себя хорошо, несмотря на рак и болезнь Альцгеймера. По словам дочери звезды "Зорро", она сделала фотографию несколько дней назад за завтраком.

"В пятницу утром я сфотографировала папу. Себе на память. Позавтракав с ним, я почувствовала неописуемую благодарность. Думаю, что он здесь красивый. Своим вечным стальным, боевым ярким взглядом и голубыми глазами он придаёт мне невероятную силу. Я показала ему это фото, он решил, что оно замечательное. Настолько замечательное, что я спросила его, могу ли поделиться им с вами, его аудиторией, которая беспокоится о нём. Итак, с его согласия, вот оно", — подписала фото Аннушка.