"На память": Дочь опубликовала фото тяжелобольного Алена Делона
Дочь Алена Делона опубликовала новое фото 88-летнего отца
Ален Делон. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anouchkadelon
Дочь французского актёра Алена Делона — Анушка Делон – выложила новое фото отца. 88-летний артист сейчас чувствует себя хорошо, несмотря на рак и болезнь Альцгеймера. По словам дочери звезды "Зорро", она сделала фотографию несколько дней назад за завтраком.
"В пятницу утром я сфотографировала папу. Себе на память. Позавтракав с ним, я почувствовала неописуемую благодарность. Думаю, что он здесь красивый. Своим вечным стальным, боевым ярким взглядом и голубыми глазами он придаёт мне невероятную силу. Я показала ему это фото, он решил, что оно замечательное. Настолько замечательное, что я спросила его, могу ли поделиться им с вами, его аудиторией, которая беспокоится о нём. Итак, с его согласия, вот оно", — подписала фото Аннушка.
Ранее Life.ru сообщал, что французский суд ограничил в дееспособности 88-летнего Делона. Он, как и раньше, может принимать решения сам, но за исключением самых важных, таких как продажа недвижимости. В это время сожительница актёра обвинила его детей в попытке убийства отца. Сам же секс-символ нескольких поколений хочет умереть с помощью эвтаназии. Проблемы со здоровьем у актёра начались после смерти бывшей любовницы — Мирей Дарк. Артист даже перенёс инсульт.