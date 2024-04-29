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29 апреля, 03:21

В Белоруссии переподготавливают рыболовов и охотников в снайперы

Председатель БООР Шуневич: Белоруссия готовит снайперов из охотников и рыбаков

В Белоруссии организовано переобучение рыбаков и охотников на снайперов. Об этом СТВ рассказал председатель республиканского Общества охотников и рыболовов (БООР) Игорь Шуневич.

По словам бывшего руководителя МВД, в стране насчитывается около 60 тысяч таких специалистов. После постановки руководством страны задачи "определить своё место в системе национальной безопасности именно вооружённых людей" он направил участникам организации письмо с предложением поучаствовать.

"Количество желающих пройти переподготовку по системе "Снайпер", скажем так, по одной из военно-учётных специальностей, превысило все мои ожидания", — сообщил Шуневич, добавив, что Минобороны создаёт систему по задействованию любителей охоты и рыболовства.

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Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вероятность вооружённых провокаций на белорусско-украинской границе сегодня достаточно высока. По его словам, у рубежей республики сейчас находится около 120 тысяч бойцов ВСУ.

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Shutterstock / FOTODOM

Лариса Сафронова
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