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29 апреля, 03:50

Беременным россиянкам назвали максимальную сумму выплат в 2024 году

Депутат Говырин: Максимальная выплата беременным может составить 565 тысяч

Каждая трудящаяся россиянка имеет право на денежные компенсации в период беременности и после родов. Сумма выплат рассчитывается с учётом стажа и зарплаты, в 2024 году она может достигать 565 тысяч рублей, заявил РИА "Новости" депутат Госдумы Алексей Говырин.

"В 2024 году максимальная выплата с учётом стажа и размера зарплаты за предыдущие два года может составить до 565 тысяч рублей", — пояснил парламентарий.

По словам народного избранника, самозанятые и индивидуальные предприниматели тоже могут претендовать на приятный бонус вне зависимости от характера деятельности. Это не касается выплат по временной нетрудоспособности — они доступны лишь для застрахованных работниц, уточнил Говырин.

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Freepik / gpointstudio

Илья Пушкарев
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