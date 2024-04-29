Беременным россиянкам назвали максимальную сумму выплат в 2024 году
Депутат Говырин: Максимальная выплата беременным может составить 565 тысяч
Каждая трудящаяся россиянка имеет право на денежные компенсации в период беременности и после родов. Сумма выплат рассчитывается с учётом стажа и зарплаты, в 2024 году она может достигать 565 тысяч рублей, заявил РИА "Новости" депутат Госдумы Алексей Говырин.
"В 2024 году максимальная выплата с учётом стажа и размера зарплаты за предыдущие два года может составить до 565 тысяч рублей", — пояснил парламентарий.
По словам народного избранника, самозанятые и индивидуальные предприниматели тоже могут претендовать на приятный бонус вне зависимости от характера деятельности. Это не касается выплат по временной нетрудоспособности — они доступны лишь для застрахованных работниц, уточнил Говырин.
Ранее премьер-министру РФ Михаилу Мишустину предложили разрешить семьям тратить маткапитал на ремонт. Автором инициативы стала Ассоциация производителей детских товаров, работ и услуг.
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