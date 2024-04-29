Курс иены опустился до минимального за 34 года уровня
The Japan Times: Курс японской валюты впервые с 1990 года опустился до 160 иен
Впервые с апреля 1990 года курс японской валюты опустился до рекордно низкого уровня — 160 иен за доллар. Об этом сообщила The Japan Times.
Основной причиной падения курса является разрыв в учётных ставках с западными странами: там они повышались для борьбы с инфляцией, а в Японии, напротив, экономика стимулировалась за счёт низких ставок.
В марте 2024 года Банк Японии решил повысить учётную ставку с минус 0,1 до 0–0,1% впервые за 17 лет. Сообщалось и об отмене операций по поддержанию низких долгосрочных процентных ставок и скупок биржевых фондов ETF. Кроме того, ЦБ отказался от обязательств смягчать при необходимости монетарную политику. Тем не менее эксперты прогнозируют, что в дальнейшем учётная ставка существенно не повысится.
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