Курс иены опустился до минимального за 34 года уровня

Основной причиной падения курса является разрыв в учётных ставках с западными странами: там они повышались для борьбы с инфляцией, а в Японии, напротив, экономика стимулировалась за счёт низких ставок.

В марте 2024 года Банк Японии решил повысить учётную ставку с минус 0,1 до 0–0,1% впервые за 17 лет. Сообщалось и об отмене операций по поддержанию низких долгосрочных процентных ставок и скупок биржевых фондов ETF. Кроме того, ЦБ отказался от обязательств смягчать при необходимости монетарную политику. Тем не менее эксперты прогнозируют, что в дальнейшем учётная ставка существенно не повысится.