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29 апреля, 05:46

Южнокорейские военные обвинили северокорейских в минировании границы

Yonhap: Сеул обвиняет КНДР в минировании трассы в демилитаризованной зоне

Северокорейский лидер Ким Чен Ын на новом танке КНДР. Обложка © ЦТАК

Северокорейский лидер Ким Чен Ын на новом танке КНДР. Обложка © ЦТАК

Южнокорейские военные обвинили северокорейских в том, что они заминировали ещё одну дорогу в демилитаризованной зоне на границе между странами. Об этом заявил официальный представитель Комитета начальников штабов Вооружённых сил Республики Корея Ли Сон Чжун агентству Yonhap.

Согласно их утверждениям, мины были установлены в конце 2023 года на грунтовой дороге рядом с уездом Чхорвон, которая была проложена ради сотрудничества в поиске останков павших в этой местности участников корейской войны.

"После того как в конце прошлого года Северная Корея объявила об отказе от соглашения в военной сфере от 19 сентября 2018 года, она возобновила применение мер военного характера. Наша армия предпринимает необходимые шаги в связи с этим", — сказал Ли Сон Чжун и заверил, что Сеул не собирается минировать свой участок дороги.

Ким Чен Ын изучил макет Сеула и обратился к корейцам, заговорив о войне
Ким Чен Ын изучил макет Сеула и обратился к корейцам, заговорив о войне

А тем временем Северная Корея отчиталась об успешном испытании ракеты с гиперзвуковой планирующей боеголовкой. Пуском руководил лидер КНДР Ким Чен Ын.

Андрей Бражников
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