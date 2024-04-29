Южнокорейские военные обвинили северокорейских в минировании границы

Южнокорейские военные обвинили северокорейских в том, что они заминировали ещё одну дорогу в демилитаризованной зоне на границе между странами. Об этом заявил официальный представитель Комитета начальников штабов Вооружённых сил Республики Корея Ли Сон Чжун агентству Yonhap.

Согласно их утверждениям, мины были установлены в конце 2023 года на грунтовой дороге рядом с уездом Чхорвон, которая была проложена ради сотрудничества в поиске останков павших в этой местности участников корейской войны.

"После того как в конце прошлого года Северная Корея объявила об отказе от соглашения в военной сфере от 19 сентября 2018 года, она возобновила применение мер военного характера. Наша армия предпринимает необходимые шаги в связи с этим", — сказал Ли Сон Чжун и заверил, что Сеул не собирается минировать свой участок дороги.