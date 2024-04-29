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29 апреля, 06:00

Объект критической инфраструктуры повреждён в подконтрольной ВСУ части Херсонщины

Глава Херсонской ОВА Прокудин сообщил об ударе по объекту инфраструктуры

В контролируемой Вооружёнными силами Украины части Херсонской области получил повреждения объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил начальник прокиевской областной военной администрации Александр Прокудин в телеграм-канале.

"Было зафиксировано попадание в <...> объект критической и транспортной инфраструктуры", пишет украинский чиновник.

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Ранее представитель проукраинской администрации заявляла о пожаре на инфраструктурном объекте в Ивано-Франковской области. При этом подробности о степени ущерба и количестве пострадавших не озвучивались.

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Shutterstock / FOTODOM

Юрий Лысенко
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