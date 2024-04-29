Объект критической инфраструктуры повреждён в подконтрольной ВСУ части Херсонщины
Глава Херсонской ОВА Прокудин сообщил об ударе по объекту инфраструктуры
В контролируемой Вооружёнными силами Украины части Херсонской области получил повреждения объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил начальник прокиевской областной военной администрации Александр Прокудин в телеграм-канале.
"Было зафиксировано попадание в <...> объект критической и транспортной инфраструктуры", — пишет украинский чиновник.
Ранее представитель проукраинской администрации заявляла о пожаре на инфраструктурном объекте в Ивано-Франковской области. При этом подробности о степени ущерба и количестве пострадавших не озвучивались.
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