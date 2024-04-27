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27 апреля, 06:44

В Ивано-Франковской области загорелся объект критической инфраструктуры

В Ивано-Франковской области загорелся объект критической инфраструктуры, сообщила глава областной администрации Светлана Онищук. Подробности, в том числе о наличии пострадавших, не приводятся.

"К ликвидации были привлечены соответствующие службы", — отметила она.

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Напомним, в ночь на 27 апреля во многих регионах Украины вновь звучала воздушная тревога. Результатами ударов делились в подполье. По словам его координатора Сергея Лебедева, целями ВС РФ стали Кривой Рог — родной город Владимира Зеленского, объекты в Житомирской, Тернопольской, Львовской областях, а также психиатрическая больница в Харькове. Последняя давно закрыта и используется в интересах ВСУ. Также под удар попал аэродром в Николаевской области, который применялся для ударов по новым регионам и Крыму.

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Shutterstock / FOTODOM

Матвей Константинов
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