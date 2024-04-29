Автоледи на Toyota насмерть сбила трёх мальчиков в Татарстане Женщина на иномарке насмерть сбила трёх подростков 9, 10 и 13 лет в Татарстане 29 апреля, 07:14 Место ДТП, в котором погибли трое подростков. Обложка © Telegram / Прокуратура Татарстана

В Татарстане 37-летняя женщина за рулём автомобиля Toyota насмерть сбила троих подростков 9, 10 и 13 лет, полиция начала проверку по установлению причин смертельного ДТП. Об этом сообщает прокуратура региона.

Место ДТП, в котором погибли трое подростков. Видео © Telegram / Прокуратура Татарстана

Трагедия произошла под Мензелинском между сёлами Верхний и Подгорный Такермен поздно вечером 28 апреля. Прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства об обеспечении безопасности дорожного движения на месте ДТП.

Ранее сообщалось, что в Курганинском районе Краснодарского края произошло ДТП с участием автомобилей "Фольксваген-Тигуан" и "Тойота-Хайс". В результате аварии погибли пять человек.

Авторы Татьяна Миссуми