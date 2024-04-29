Казахские полицейские провели масштабную силовую операцию в Одессе и Запорожье МВД Казахстана сообщило о задержании 30 телефонных мошенников на Украине 29 апреля, 07:47 На Украине накрыли несколько банд телефонных аферистов. Обложка © МВД Казахстана

Казахстанские, украинские и чешские полицейские провели совместную операцию против мошенников из Незалежной, которые через кол-центры выманивали деньги у граждан соседних республик. На Украине правоохранители задержали свыше 30 подозреваемых, сообщил официальный представитель МВД Казахстана Шынгыс Алекешев.

На Украине накрыли мошеннические кол-центры, вымогавшие деньги у казахстанцев. Видео © YouTube / МВД РК

"В ходе служебной командировки пресечена деятельность двух транснациональных преступных групп интернет-мошенников. В городе Запорожье ликвидировано два кол-центра мошенников. Выдавая себя за сотрудников банков и правоохранительных органов, звонили казахстанцам и выманивали данные их счетов", — уточнил он.

Ещё три мошеннических кол-центра ликвидировано в Одессе. Аферисты по телефону уговаривали жителей Казахстана вложиться в якобы финансово успешные предприятия. При обысках полиция изъяла у подозреваемых компьютеры, более сотни сим-карт, десятки телефонов, цифровые активы на сумму свыше 200 тысяч долларов. Алекешев добавил, что разоблачить аферистов помогли силовики Чехии и Украины.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новый способ вымогать деньги у россиян — они звонят, представляясь страховыми агентами, и сообщают о якобы необходимости замены полиса ОМС. Для этого нужно скачать на телефон приложение Министерства здравоохранения, оказывающееся фишинговой программой для удалённого доступа к гаджету. У людей, поддавшихся уговорам и скачавших приложение, впоследствии пропадают деньги со счетов.

Авторы Татьяна Миссуми