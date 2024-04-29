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29 апреля, 07:39

"Это безумие!": Маск предрёк бесконечную войну из-за плана США и Украины

Маск счёл безумием работу США над соглашением о безопасности Украины на 10 лет

Переговоры Украины и Соединённых Штатов о продолжении поддержки Киева, о которых заявил глава киевского режима Владимир Зеленский, — чудовищная ошибка. Такое мнение высказал американский миллиардер Илон Маск в социальной сети X.

"Это безумие. Бесконечная война", оставил комментарий предприниматель под постом своего соотечественника — бизнесмена Дэвида Сакса.

В свою очередь Сакс обратил внимание на слова Зеленского, утверждающего, что он прорабатывает с Вашингтоном соглашение о поддержке Киева на следующие десять лет, аналогичное тем, что были ранее заключены с правительствами многих европейских стран. Бизнесмен считает, что пакет помощи на 61 миллиард долларов стал всего лишь началом и даже следующим двум президентам США не удастся увести страну с курса поддержки Незалежной.

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Напомним, ранее Зеленский заявил, что Киев и Вашингтон ведут активные переговоры о сотрудничестве на десять будущих лет. По его словам, в документы будут включены меры финансовой и политической поддержки, а ещё в договоре будет прописано совместное со Штатами производство вооружений. Политик подчеркнул, что стремится сделать соглашение с США наиболее сильным на фоне аналогичных пактов, которые Незалежная заключала с западными партнёрами.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Юрий Лысенко
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