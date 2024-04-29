"Это безумие!": Маск предрёк бесконечную войну из-за плана США и Украины
Маск счёл безумием работу США над соглашением о безопасности Украины на 10 лет
Переговоры Украины и Соединённых Штатов о продолжении поддержки Киева, о которых заявил глава киевского режима Владимир Зеленский, — чудовищная ошибка. Такое мнение высказал американский миллиардер Илон Маск в социальной сети X.
"Это безумие. Бесконечная война", — оставил комментарий предприниматель под постом своего соотечественника — бизнесмена Дэвида Сакса.
В свою очередь Сакс обратил внимание на слова Зеленского, утверждающего, что он прорабатывает с Вашингтоном соглашение о поддержке Киева на следующие десять лет, аналогичное тем, что были ранее заключены с правительствами многих европейских стран. Бизнесмен считает, что пакет помощи на 61 миллиард долларов стал всего лишь началом и даже следующим двум президентам США не удастся увести страну с курса поддержки Незалежной.
Напомним, ранее Зеленский заявил, что Киев и Вашингтон ведут активные переговоры о сотрудничестве на десять будущих лет. По его словам, в документы будут включены меры финансовой и политической поддержки, а ещё в договоре будет прописано совместное со Штатами производство вооружений. Политик подчеркнул, что стремится сделать соглашение с США наиболее сильным на фоне аналогичных пактов, которые Незалежная заключала с западными партнёрами.
Shutterstock / FOTODOM