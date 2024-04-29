Переговоры Украины и Соединённых Штатов о продолжении поддержки Киева, о которых заявил глава киевского режима Владимир Зеленский, — чудовищная ошибка. Такое мнение высказал американский миллиардер Илон Маск в социальной сети X.

"Это безумие. Бесконечная война", — оставил комментарий предприниматель под постом своего соотечественника — бизнесмена Дэвида Сакса.

В свою очередь Сакс обратил внимание на слова Зеленского, утверждающего, что он прорабатывает с Вашингтоном соглашение о поддержке Киева на следующие десять лет, аналогичное тем, что были ранее заключены с правительствами многих европейских стран. Бизнесмен считает, что пакет помощи на 61 миллиард долларов стал всего лишь началом и даже следующим двум президентам США не удастся увести страну с курса поддержки Незалежной.