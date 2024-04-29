Бойцы ВСУ под Авдеевкой получили странный приказ из-за наступления войск России Japan Times: ВСУ остановили строительство оборонных сооружений вблизи Авдеевки 29 апреля, 08:14 Солдаты ВСУ перестали строить оборонительную линию под Авдеевкой. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Украинские военнослужащие получили приказ от своего командования остановить строительство оборонной линии вблизи Авдеевки, что связано со стремительным наступлением российских войск. Об этом пишет Japan Times со ссылкой на бойцов ВСУ.

"Ситуация изменилась. Нам сказали не прикасаться к лопатам, а оставаться на местах и ждать приказов. Российская армия атакует и продвигается вперёд", — поделился с изданием один из украинских солдат.

Как подчёркивается в публикации, Армия России смогла добиться значительного тактического перевеса на линии фронта, тогда как ВСУ вынуждены отступать, испытывая дефицит оружия и неся огромные потери в личном составе, которые некем восполнить.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что российские военные успешно атакуют по всей линии фронта, добившись существенных успехов по всей линии фронта. Он назвал самыми сложными направлениями для украинских солдат Покровское и Кураховское. По его словам, ВСУ отступили на данных участках на "новые рубежи западнее Бердычей, Семёновки и Новомихайловки".

Авторы Татьяна Миссуми