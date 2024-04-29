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29 апреля, 09:33

Президенты Чехии и ФРГ обсудят энергетику и Украину во время встречи в Праге

Чешский и германский президенты Петр Павел и Франк-Вальтер Штайнмайер. Фото © ТАСС / EPA / Filip Singer

Чешский и германский президенты Петр Павел и Франк-Вальтер Штайнмайер. Фото © ТАСС / EPA / Filip Singer

Чешский и германский президенты Петр Павел и Франк-Вальтер Штайнмайер намерены обсудить перспективы партнёрства государств в сфере энергетики, а также поговорить о ситуации на Украине. Об этом сообщило информационное агентство CTK.

Как говорится в материале, помимо развития торгово-экономических отношений будет обсуждаться совместная работа военно-промышленных комплексов двух стран и обстановка на Ближнем Востоке. Кроме того, на повестке грядущие выборы в Европейский парламент, которые пройдут с 6 по 9 июня.

Помимо того, Штайнмайеру и Павелу предстоит выступить в качестве главных спикеров на международной конференции "20 лет членства Чехии в ЕС: видение расширенной Европы". Также в рамках мероприятия будут выступать руководители чешского кабинета министров и парламента. А ещё в расписании президента Германии есть встречи с представителями еврейской общины, деятелями культуры и общественниками Чехии.

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Похоже, что у немецких политиков в последнее время плотный график поездок. Ранее Life.ru сообщал о том, что немецкий вице-канцлер, также возглавляющий Министерство экономики и защиты климата ФРГ, Роберт Хавек прибыл в Киев с неанонсированным визитом в компании представителей крупного бизнеса Германии. Это уже второй его приезд в Незалежную за время проведения специальной военной операции, в этот раз он собирался обсудить последствия российских атак на объекты украинской инфраструктуры.

Юрий Лысенко
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