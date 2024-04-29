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Китай обратился к Японии с предупреждением из-за планов ужесточить экспорт чипов

Китай выразил возмущение планами Японии ужесточить экспорт полупроводников

29 апреля, 08:59
Япония хочет ужесточить экспорт полупроводников. Обложка © freepik

Япония хочет ужесточить экспорт полупроводников. Обложка © freepik

Китай обеспокоен планами Японии контролировать экспорт полупроводников, что может нарушить международные торговые цепочки и вынудит Пекин принять ответные защитные меры. Об этом заявили в китайском Министерстве коммерции.

"Мы заметили, что Правительство Японии объявило о планах ввести контроль над экспортом полупроводников и других связанных (с полупроводниками) товаров, Китай выражает серьёзную озабоченность", отметили в ведомстве.

Там уверены, что планы Японии ухудшат торговый обмен между компаниями обеих стран, а также негативно скажутся на "стабильности цепочек поставок". Министерство подчеркнуло, что отрасль полупроводников является "высоко глобализированной", поэтому Япония нанесёт вред другим участникам рынка, а значит, Китай оставляет за собой право принять необходимые меры для защиты интересов своих национальных предприятий.

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Напомним, летом прошлого года Япония уже ужесточала меры по контролю за экспортом высокотехнологичного оборудования и деталей, которые необходимы для производства полупроводников и микросхем. Для поставок этих товаров в некоторые страны, включая Китай, нужно получить разрешение от японского министерства. При этом принятые меры не затрагивают дружественные Токио государства и регионы. Среди них — США, Южная Корея, Тайвань.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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