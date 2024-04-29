Италия заморозила торговые сделки с Россией за рубли

Итало-российская торговая палата (ИРТП) прекратила работу механизма, который давал возможность компаниям из РФ приобретать итальянские товары, расплачиваясь за них рублями. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу палаты Фердинандо Пелаццо.

"Мы начали проводить сделки, всё было нормально, условия приемлемы. Но потом Комитет финансовой безопасности Италии, который объединяет несколько министерств, нам сообщил, что не рекомендует эту схему", — объясняет Пелаццо.

Причиной такого решения стали подозрения регулятора в том, что разработанная ИРТП система может способствовать обходу санкций. По его мнению, решение комитета является спорным, поскольку торговая палата контролируется как Правительством России, так и властями Италии.

"Мы добровольно притормозили работу по этой схеме после того, как получили это письмо. Наши юристы рассматривают по существу полученное письмо и изучают содержание 13-го пакета санкций. 13-й пакет в любом случае старается наказать третьи страны, которые помогают обойти санкции, но это нас не касается", — говорит глава ИРТП.

Он рассказал о несогласии представителей палаты с мнением регулятора, заявив, что санкционные товары не входят в оборот ИРТП. Кроме того, её сотрудники сами проверяют продукцию и таможенные коды. Торговая палата собирается обсудить дальнейшие принципы работы механизма на собрании членов, которое состоится в июле, заключил Пелаццо. В общей сложности ИРТП охватывает около 250 компаний, большинство которых — из Италии.