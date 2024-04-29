Принял за вражеский: Москвич случайно нашёл пропавший дрон со съёмок "Авиатора" за 1,7 млн

В Одинцовском районе Москвы бдительный рыбак заметил "вражеский дрон-разведчик" рядом с санаторием МВД. Мужчина опешил, но, собравшись с мыслями, сделал звонок сотрудникам спецслужб. К счастью, найденный аппарат использовался в мирных целях и принадлежал съёмочной группе режиссёра Егора Кончаловского. Его команда потеряла коптер во время съёмок "Авиатора", пишет Mash.

Dji inspire 2 за 1,7 млн рублей потерялся в конце февраля этого года. Недавно его нашёл местный любитель рыбалки и пешего туризма в районе Зеленограда, недалеко от санатория МВД. Мужчина, понимая какую опасность может представлять таинственная находка, связался со специалистами, которые вскоре приехали, оцепили место и изъяли дрон. На тот момент никто не догадывался, что устройство просят вернуть за вознаграждение.

Съёмочная группа Егора Кончаловского объявила о поисках пропавшего коптера в месте, где проводились съёмки сцен для фильма "Авиатор", в процессе которых и был утрачен аппарат. На днях полиция вернула дрон к его хозяевам. Ответственный рыбак за свою находку награждён не был.