Маячок для дронов ВСУ: Военную радиостанцию, примотанную к дереву, нашли в Подмосковье

В подмосковном Пушкино обнаружили военную радиостанцию, которая могла служить маячком для беспилотников ВСУ. Об этом сообщает Mash.

В Подмосковье нашли радиостанцию, которая могла координировать дроны ВСУ. Видео © Telegram / Mash

По данным телеграм-канала, необычную находку сделал местный житель, прогуливавшийся по лесополосе с собакой. Радиостанция была примотана скотчем к дереву. Неподалёку мужчина также обнаружил чемодан, но по соображениям безопасности трогать его не стал. Сейчас в инциденте разбираются полицейские.