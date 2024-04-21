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Регион
21 апреля, 17:44
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Маячок для дронов ВСУ: Военную радиостанцию, примотанную к дереву, нашли в Подмосковье

Mash: В Подмосковье нашли радиостанцию, которая могла координировать дроны ВСУ

В подмосковном Пушкино обнаружили военную радиостанцию, которая могла служить маячком для беспилотников ВСУ. Об этом сообщает Mash.

В Подмосковье нашли радиостанцию, которая могла координировать дроны ВСУ. Видео © Telegram / Mash

По данным телеграм-канала, необычную находку сделал местный житель, прогуливавшийся по лесополосе с собакой. Радиостанция была примотана скотчем к дереву. Неподалёку мужчина также обнаружил чемодан, но по соображениям безопасности трогать его не стал. Сейчас в инциденте разбираются полицейские.

Украинские войска регулярно атакуют российские регионы с помощью дронов. Так, в ночь на 20 апреля средствами ПВО России было перехвачено 50 БПЛА. Больше всех пострадала Белгородская область, там погибло два человека. В других субъектах обошлось без пострадавших, однако в некоторых из них повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры.

Над Брянской областью уничтожено два украинских беспилотника
Над Брянской областью уничтожено два украинских беспилотника
Обложка ©

Кадр из видео Telegram / Mash

Наталья Исакова
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