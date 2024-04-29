"Ещё есть шансы": Бывший генпрокурор допускает поимку убийц Влада Листьева Экс-генпрокурор Скуратов считает, что убийство Листьева ещё можно раскрыть 29 апреля, 10:08 Владислав Листьев. Обложка © ТАСС / Николай Малышев

Бывший генпрокурор РФ Юрий Скуратов уверен, что при должном подходе ещё остаются шансы раскрыть убийство тележурналиста Владислава Листьева, совершённое в 1995 году. Об этом он сказал в интервью ТАСС.

"Я убеждён, что есть. Там есть ещё шансы", — ответил на соответствующий вопрос Скуратов, который руководил Генпрокуратурой в 1995 — 2000 годах.

По его словам, "дело Листьева" стало для него очень больной темой, так как многие критиковали ход расследования, не имея к тому никаких оснований, а также вокруг следствия выстраивались целые конспирологические теории. Однако Скуратов признал, что следователи действительно допустили ряд ошибок и даже произошла утечка оперативной информации, что помешало найти преступников.

Экс-генпрокурор добавил, что расследование постоянно буксовало из-за связей предполагаемого заказчика убийства Листьева с высокопоставленными чиновниками. Скуратов не стал называть имя подозреваемого, сославшись на презумпцию невиновности.

Напомним, 1 марта 1995 года в подъезде своего дома в Москве был убит гендиректор телеканала ОРТ, журналист и ведущий Владислав Листьев. Ему было 38 лет. В 1998 году генпрокуратура отчиталось о ходе расследования перед тогдашним президентом РФ Борисом Ельциным. Было заявлено, что рано называть имена подозреваемых. До сих пор убийство Листьева остаётся нераскрытым. Life.ru публиковал материал о том, кто мог быть в числе возможных убийц.

Авторы Татьяна Миссуми