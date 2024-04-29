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29 апреля, 10:45

Кабмин Молдавии разработал поправки, упрощающие снос памятников местным властям

Кабинет министров республики Молдова подготовил ряд поправок в действующее законодательство, которые упростят процедуру, необходимую для сноса памятников. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном сайте Молдавии.

Документ является частью повестки дня заседания руководителей молдавских министерств. Поправки позволят дополнить закон о памятниках статьёй, которая разрешит сносить скульптуры, "нарушающие общественный порядок и противоречащие хорошим манерам". Предполагается, что эти меры будут распространяться на памятники категории "Б", которые находятся в ведомстве местных властей. Однако молдавские общественники и политики в оппозиции к правящей партии считают, что изменения могут затронуть и монументы в честь воинов-освободителей, которые воздвигнуты практически в каждом населённом пункте Молдавии.

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Ранее Life.ru уже рассказывал, что в Молдавии случались осквернения памятников советским солдатам. Одна из таких ситуаций произошла в феврале этого года в Кишинёве: вандалы надругались над мемориалом бойцу Великой Отечественной войны Андрею Колбинскому. В российском посольстве назвали это проявлением бесчеловечности, призвали разыскать ответственных и воздать им по заслугам.

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Shutterstock / FOTODOM

Юрий Лысенко
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