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29 апреля, 10:33

Гладков: За сутки Белгородскую область атаковали 16 украинских дронов

За минувшие сутки Белгородская область подверглась атакам 16 украинских БПЛА, а также обстрелу из артиллерийский орудий, миномётов и гранатомётов. В общей сложности по региону было выпущено свыше 60 снарядов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в личном телеграм-канале.

"В Белгородском районе в сёлах Бочковка и Журавлёвка противник атаковал с помощью дронов-камикадзе — по одному в каждом населённом пункте. <…> МАПП "Нехотеевка" атакован пятью БПЛА. Обошлось без последствий. По селу Ясные Зори выпущено 14 артиллерийских снарядов, по селу Красный Хутор — четыре артиллерийских снаряда. Также Красный Хутор подвергся атаке ВСУ с помощью шести дронов-камикадзе", говорится в его публикации.

Гладков добавил, что 28 апреля система ПВО сбила вражеский дрон в небе над селом Старая Нелидовка, его падение не привело к разрушениям на земле. А вот в посёлке Разумное после атаки украинских ВС получило повреждения одно из частных жилых домовладений, но люди не пострадали.

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Ранее в УФСБ по ДНР сообщили о том, что за неделю над республикой были подавлены 283 украинских беспилотника. Среди них были три дрона типа "Баба-Яга", которые управлялись с помощью системы Starlink и переносили СВУ. А в Будённовском районе удалось посадить на землю вражеский коптер-разведчик Autel.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Юрий Лысенко
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