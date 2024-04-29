Гладков: За сутки Белгородскую область атаковали 16 украинских дронов

За минувшие сутки Белгородская область подверглась атакам 16 украинских БПЛА, а также обстрелу из артиллерийский орудий, миномётов и гранатомётов. В общей сложности по региону было выпущено свыше 60 снарядов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в личном телеграм-канале.

"В Белгородском районе в сёлах Бочковка и Журавлёвка противник атаковал с помощью дронов-камикадзе — по одному в каждом населённом пункте. <…> МАПП "Нехотеевка" атакован пятью БПЛА. Обошлось без последствий. По селу Ясные Зори выпущено 14 артиллерийских снарядов, по селу Красный Хутор — четыре артиллерийских снаряда. Также Красный Хутор подвергся атаке ВСУ с помощью шести дронов-камикадзе", — говорится в его публикации.

Гладков добавил, что 28 апреля система ПВО сбила вражеский дрон в небе над селом Старая Нелидовка, его падение не привело к разрушениям на земле. А вот в посёлке Разумное после атаки украинских ВС получило повреждения одно из частных жилых домовладений, но люди не пострадали.