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Психолог назвал 4 способа уболтать бабушку побыть с внуками на майских

Эксперт Самбурский объяснил, как уговорить бабушку посидеть с внуками на майских

29 апреля, 10:46
Психолог рассказал, как уговорить бабушку и дедушку посидеть с внуками. Обложка © freepik

Психолог рассказал, как уговорить бабушку и дедушку посидеть с внуками. Обложка © freepik

Чтобы убедить бабушек и дедушек посидеть с внуками на майских праздниках, можно прибегнуть к хитрости, особенно если между родственниками сложились натянутые отношения или старшее поколение ведёт активный образ жизни и не собирается рушить свои планы. Об этом Life.ru рассказал клинический психолог "Клиники доктора Аникиной", автор дзен-канала "Экологичный психолог" Станислав Самбурский.

Важно пояснить, что бабушками и дедушками становятся в разном возрасте. Тот, кто обрёл новый статус до 50 лет, полон сил, да и пенсия ещё далеко. В данной ситуации сидеть с внуками пару праздничных дней — не мечта всей жизни. Поэтому супругам предстоит непростое испытание по уговариванию.

Станислав Самбурский

Психолог

Важно пояснить, что бабушками и дедушками становятся в разном возрасте. Тот, кто обрёл новый статус до 50 лет, полон сил, да и пенсия ещё далеко. В данной ситуации сидеть с внуками пару праздничных дней — не мечта всей жизни. Поэтому супругам предстоит непростое испытание по уговариванию.
Важно пояснить, что бабушками и дедушками становятся в разном возрасте. Тот, кто обрёл новый статус до 50 лет, полон сил, да и пенсия ещё далеко. В данной ситуации сидеть с внуками пару праздничных дней — не мечта всей жизни. Поэтому супругам предстоит непростое испытание по уговариванию.

Эксперт подчеркнул, что нет смысла вертеться как уж на сковородке, а лучше прямо рассказать, что для сохранения любви и гармонии в браке необходимо уединение. Можно предложить родителям вспомнить себя в моменты молодости, когда они сами так сильно нуждались в этом. Мало кто из родителей захочет, чтобы у его взрослого ребёнка были проблемы в семье, и уж тем более не захочет вставать на пути к этому счастью, заверил Самбурский.

Если уговоры не помогают, то можно "подкупить" бабушек и дедушек, предложив им билет в театр, кино или поездку на отдых, посоветовал специалист. Но тут главное, чтобы все стороны были в курсе "подарка", а главное, нужно сразу обозначить свою просьбу посидеть с внуками.

"Вы делаете сразу три добрых дела: покупаете себе свободное время, детям даёте возможность побыть с дедушкой и бабушкой, а своих родителей балуете тем, что им хочется", — пояснил Самбурский.

Бывает, что супруги уже заранее готовятся к отказу и выматывают себя, представляя, что беседа точно не сложится. В итоге вместо нежного взгляда и спокойной просьбы получается агрессивная, с наездами постановка задачи, как для плохого сотрудника. Бабушки и дедушки это считывают, и разговор идёт не в том направлении, отметил собеседник Life.ru. По его словам, только спокойствие и доброжелательность помогут найти решение, особенно когда отношения натянуты.

Психолог порекомендовал заранее обдумать, как могут возразить на просьбу бабушки и дедушки, и приготовить свои аргументы. При этом беседовать с ними должен тот член семьи, у кого лучше выстроены отношения. Например, если невестка и свекровь конфликтуют, то муж может поговорить со своей мамой. Самбурский отметил, что зачастую наши волнения являются напрасными и старшее поколение после искренней и доброй просьбы готово уступить и пойти навстречу.

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Ранее Life.ru писал, что истерики ребёнка из-за проигрыша или провала могут стать большой проблемой. Такое поведение — это психологическая защита, то есть в представлении малыша проигравший человек недостаточно хорош. Учить малыша преодолевать обиду после проигрыша следует только тогда, когда он успокоится и перестанет плакать.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко
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