Российская армия разнесла цех сборки украинских БПЛА
МО РФ: ВС России поразили живую силу и военную технику ВСУ в 110 районах
Вооружённые силы России за сутки уничтожили цех сборки украинских дронов, а также живую силу и военную технику украинской армии в 110 районах. Об этом пишет пресс-служба Минобороны РФ в своём телеграм-канале.
"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражён цех сборки беспилотных летательных аппаратов, а также живая сила и военная техника ВСУ в 110 районах", — сказано в тексте сообщения Министерства.
Ранее ВС РФ обстреляли в Харьковской области аэродром, который ВСУ использовали для ударов по Крыму. Попадание зафиксировали в 22:50, оно чувствовалось на большом расстоянии, поскольку российским военным удалось поразить склад с боеприпасами.
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