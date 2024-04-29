Российская армия разнесла цех сборки украинских БПЛА

Вооружённые силы России за сутки уничтожили цех сборки украинских дронов, а также живую силу и военную технику украинской армии в 110 районах. Об этом пишет пресс-служба Минобороны РФ в своём телеграм-канале.

"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражён цех сборки беспилотных летательных аппаратов, а также живая сила и военная техника ВСУ в 110 районах", — сказано в тексте сообщения Министерства.