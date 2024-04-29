Зрители заставили Алтайский театр отказался от спектакля по пьесе иноагента Шендеровича* Алтайский краевой театр отказался от спектакля по пьесе Шендеровича* 29 апреля, 11:16 Алтайский театр убрал из репертуара постановку по пьесе Шендеровича*. Обложка © VK / Алтайский краевой театр драмы им. В.М. Шукшина

Алтайский краевой театр драмы убрал из репертуара спектакль "Два ангела, четыре человека", который был поставлен по пьесе Виктора Шендеровича*. Об этом говорится на странице учреждения в соцсети.

"11 лет спектакль "Два ангела, четыре человека" был безусловным хитом нашего репертуара. 11 лет он шёл практически всегда со 100% аншлагом. Но пришло время прощаться", — уточняется в тексте.

Руководитель театра Любовь Березина на вопрос о причинах отказа от спектакля ответила в комментариях, что "не всем зрителям нравится, что идёт пьеса иноагента". По её словам, неравнодушные граждане пишут жалобы, поэтому было решено убрать постановку.

Ранее активисты из движения "Ветераны России" попросили председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина проверить Виктора Шендеровича* на дискредитацию ВС РФ. Причиной возмущения стал ряд крайне спорных заявлений, сделанных писателем в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом. В частности, Шендерович* признался, что готов спонсировать ВСУ.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Авторы Татьяна Миссуми