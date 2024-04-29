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Зрители заставили Алтайский театр отказался от спектакля по пьесе иноагента Шендеровича*

Алтайский краевой театр отказался от спектакля по пьесе Шендеровича*

29 апреля, 11:16
Алтайский театр убрал из репертуара постановку по пьесе Шендеровича*. Обложка © VK / Алтайский краевой театр драмы им. В.М. Шукшина

Алтайский театр убрал из репертуара постановку по пьесе Шендеровича*. Обложка © VK / Алтайский краевой театр драмы им. В.М. Шукшина

Алтайский краевой театр драмы убрал из репертуара спектакль "Два ангела, четыре человека", который был поставлен по пьесе Виктора Шендеровича*. Об этом говорится на странице учреждения в соцсети.

"11 лет спектакль "Два ангела, четыре человека" был безусловным хитом нашего репертуара. 11 лет он шёл практически всегда со 100% аншлагом. Но пришло время прощаться", — уточняется в тексте.

Руководитель театра Любовь Березина на вопрос о причинах отказа от спектакля ответила в комментариях, что "не всем зрителям нравится, что идёт пьеса иноагента". По её словам, неравнодушные граждане пишут жалобы, поэтому было решено убрать постановку.

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Ранее активисты из движения "Ветераны России" попросили председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина проверить Виктора Шендеровича* на дискредитацию ВС РФ. Причиной возмущения стал ряд крайне спорных заявлений, сделанных писателем в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом. В частности, Шендерович* признался, что готов спонсировать ВСУ.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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