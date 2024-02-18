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18 февраля, 17:55

В Вологде отменили спектакль по книге писательницы Линор Горалик*

В Вологде отменили спектакль по книге писательницы Линор Горалик*. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

В Вологде отменили спектакль по книге писательницы Линор Горалик*. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

В Вологде отменили спектакль по книге писательницы Линор Горалик*, вместо него покажут постановку "Хочу быть". Об этом говорится в сообщении студийной лаборатории "Тесла" в социальной сети "ВКонтакте".

"Спектакль "Агата возвращается домой" будет заменён на другой спектакль. <...> В связи с тем, что настоящий материал произведён иностранным агентом Горалик Линор-Джулией* (Горалик Юлией Борисовной*)", говорится в публикации.

Сестра Стаса Пьехи раскрыла настоящую причину отмены его концертов в России
Сестра Стаса Пьехи раскрыла настоящую причину отмены его концертов в России

Ранее Life.ru рассказывал о том, что активисты из общественного движения "Зов народа" отменили юбилейный концертный тур певицы Лолиты Милявской. После этого артистка прервала долгое молчание и обратилась к представителям движения, поинтересовавшись, почему они так хотят видеть людей раздавленными.

* Внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов.

Юрий Лысенко
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