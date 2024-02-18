В Вологде отменили спектакль по книге писательницы Линор Горалик*
В Вологде отменили спектакль по книге писательницы Линор Горалик*. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо
В Вологде отменили спектакль по книге писательницы Линор Горалик*, вместо него покажут постановку "Хочу быть". Об этом говорится в сообщении студийной лаборатории "Тесла" в социальной сети "ВКонтакте".
"Спектакль "Агата возвращается домой" будет заменён на другой спектакль. <...> В связи с тем, что настоящий материал произведён иностранным агентом Горалик Линор-Джулией* (Горалик Юлией Борисовной*)", — говорится в публикации.
Ранее Life.ru рассказывал о том, что активисты из общественного движения "Зов народа" отменили юбилейный концертный тур певицы Лолиты Милявской. После этого артистка прервала долгое молчание и обратилась к представителям движения, поинтересовавшись, почему они так хотят видеть людей раздавленными.
* Внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов.