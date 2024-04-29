Блинкен не нашёл "злого умысла" у 33-тысячного войска НАТО у границ России
Блинкен поведал на саммите в Эр-Рияде, что у НАТО нет злого умысла к России
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото © Shutterstock / FOTODOM
НАТО является оборонным блоком, который никогда не вынашивал замыслов против России и не будет этого делать в будущем. С таким заверением на сессии Всемирного экономического форума в Саудовской Аравии выступил госсекретарь США Энтони Блинкен на фоне переброски 33-тысячного войска альянса к российским рубежам.
"Как я ранее упоминал, альянс НАТО — это оборонный альянс. У него нет никакого злого умысла в отношении РФ, никогда этих замыслов не было и не будет", — сказал глава американской дипломатии на специальной сессии ВЭФ в Эр-Рияде.
По его оценке, в настоящее время Североатлантический альянс "сильнее и крупнее, чем был раньше", из-за пополнения новыми членами — Швецией и Финляндией.
Тем временем министр обороны России Сергей Шойгу заявил о том, что военная группировка НАТО у российских границ на сегодняшний день достигла в численности 33 тысяч человек личного состава. В ней также насчитывается порядка 300 танков и свыше 800 бронированных автомобилей военного назначения.