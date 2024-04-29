Контейнеровоз попал под ракетный удар в Красном море

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило в соцсети X об атаке на судно в Красном море. Это произошло в 54 морских милях к северо-западу от порта Моха (Мокка) в Йемене.

"UKMTO получило сообщение об инциденте в 54 морских милях к северо-западу от Мохи, Йемен. Власти ведут расследование", — сказано в заявлении на странице UKMTO.

Согласно сведениям британской компании Ambrey, занимающейся вопросами безопасности на море, атаке подвергся контейнеровоз под флагом Мальты. Судно шло из Джибути в город Джидда в Саудовской Аравии. По предварительным данным, по нему были выпущены три ракеты.