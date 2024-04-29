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29 апреля, 11:26

Контейнеровоз попал под ракетный удар в Красном море

Британские ВМС сообщили об атаке на судно у берегов Йемена

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило в соцсети X об атаке на судно в Красном море. Это произошло в 54 морских милях к северо-западу от порта Моха (Мокка) в Йемене.

"UKMTO получило сообщение об инциденте в 54 морских милях к северо-западу от Мохи, Йемен. Власти ведут расследование", — сказано в заявлении на странице UKMTO.

Согласно сведениям британской компании Ambrey, занимающейся вопросами безопасности на море, атаке подвергся контейнеровоз под флагом Мальты. Судно шло из Джибути в город Джидда в Саудовской Аравии. По предварительным данным, по нему были выпущены три ракеты.

У берегов Йемена под ракетный удар попало гражданское судно
У берегов Йемена под ракетный удар попало гражданское судно

Военизированная группировка шиитов-зейдитов "Ансар Аллах" из Йемена время от времени проводит атаки по кораблям, связанным с Израилем и его западными союзниками. Ранее хуситы нанесли удары по эсминцу США и двум контейнеровозам в Аденском заливе. Один из них принадлежал израильтянам.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Владимир Озеров
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