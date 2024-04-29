Захарова высказалась о скандале с унижением молдаван на границе Литвы Захарова: В ЕС проигнорируют унизительные допросы молдаван на литовской границе 29 апреля, 11:49 Мария Захарова. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уверена, что "цивилизованная" Европа проигнорирует нарушение прав человека в ситуации, когда на литовской границе был задержан автобус с молдаванами, которым устроили проверку на детекторе лжи, задавая вопрос: "Чей Крым?"

"И ведь опять "цивилизованные" в ОБСЕ и Совете Европы не увидят ничего предосудительного, не заметят унижения человеческого достоинства, издевательства над здравым смыслом тоже не зафиксируют", — написала Захарова в телеграм-канале.

Она подчеркнула, что для европейцев права человека — это "вещь абстрактная", которая положена не всем. Жители "прекрасного сада" уверены, что закон должен работать только в пользу их интересов, заключила дипломат.

Авторы Татьяна Миссуми