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Захарова высказалась о скандале с унижением молдаван на границе Литвы

Захарова: В ЕС проигнорируют унизительные допросы молдаван на литовской границе

29 апреля, 11:49
Мария Захарова. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Мария Захарова. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уверена, что "цивилизованная" Европа проигнорирует нарушение прав человека в ситуации, когда на литовской границе был задержан автобус с молдаванами, которым устроили проверку на детекторе лжи, задавая вопрос: "Чей Крым?"

"И ведь опять "цивилизованные" в ОБСЕ и Совете Европы не увидят ничего предосудительного, не заметят унижения человеческого достоинства, издевательства над здравым смыслом тоже не зафиксируют", — написала Захарова в телеграм-канале.

Она подчеркнула, что для европейцев права человека — это "вещь абстрактная", которая положена не всем. Жители "прекрасного сада" уверены, что закон должен работать только в пользу их интересов, заключила дипломат.

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Напомним, литовские пограничники почти на двое суток задержали автобус рейса Санкт-Петербург Тирасполь, где находилось 57 граждан Молдавии, устроив пассажирам допрос и обыски. Молдаван даже проверили на детекторе лжи, задавая вопрос: "Чей Крым?"

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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