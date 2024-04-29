"Чей Крым?": Автобус с молдаванами пустили в Литву спустя двое суток проверок на детекторе лжи

Автобус с 57 гражданами Молдавии почти двое суток продержали на границе Литвы, устроив пассажирам допрос. Kp.ru узнал, что сотрудники таможенной службы обыскивали людей и проверяли в том числе на детекторе лжи.

Речь идёт об автобусе рейса Санкт-Петербург – Тирасполь. По словам пассажиров, их багаж проверяли несколько раз, граждан Молдавии расспрашивали об отношении к конфликту на Украине. Главным вопросом был "Чей Крым?". По итогам этих мер литовские таможенники "отсеяли" 17 человек, но так и не приняли решение о пропуске автобуса через границу. По данным "Sputnik Ближнее зарубежье", ему позволили продолжить движение только сегодня утром.