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29 апреля, 06:40

"Чей Крым?": Автобус с молдаванами пустили в Литву спустя двое суток проверок на детекторе лжи

Таможня Литвы пропустила автобус с гражданами Молдавии спустя почти двое суток

Автобус с 57 гражданами Молдавии почти двое суток продержали на границе Литвы, устроив пассажирам допрос. Kp.ru узнал, что сотрудники таможенной службы обыскивали людей и проверяли в том числе на детекторе лжи.

Речь идёт об автобусе рейса Санкт-Петербург – Тирасполь. По словам пассажиров, их багаж проверяли несколько раз, граждан Молдавии расспрашивали об отношении к конфликту на Украине. Главным вопросом был "Чей Крым?". По итогам этих мер литовские таможенники "отсеяли" 17 человек, но так и не приняли решение о пропуске автобуса через границу. По данным "Sputnik Ближнее зарубежье", ему позволили продолжить движение только сегодня утром.

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Напомним, в марте Литва начала конфисковывать все машины с российскими номерами, которые не были перерегистрированы в стране. Представитель таможенного департамента заявляла, что на территории балтийской республики было около 50 машин с российскими госномерами.

Обложка ©

Пресс-служба Таможенной службы Литвы

Андрей Бражников
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