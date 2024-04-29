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29 апреля, 12:29

Uzbekistan Airways 9 мая запустит еженедельный рейс в Нижний Новгород

Крупнейшая узбекская авиакомпания Uzbekistan Airways с 9 мая запустит еженедельный рейс из Самарканда в Нижний Новгород. Об этом говорится в сообщении пресс-службы авиаперевозчика.

"С 9 мая Нижний Новгород станет ближе и для жителей Самарканда. Рейсы по маршруту Самарканд – Нижний Новгород – Самарканд будут выполняться по четвергам", — рассказали в авиакомпании.

В пресс-службе отметили, что стоимость авиабилетов в одну сторону начинается от 1 810 000 сум (13 299 рублей), а по маршруту Самарканд – Нижний Новгород – Самарканд — от 2 371 000 сум (17 421 рубль).

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Ранее Life.ru писал, что Uzbekistan Airways запустила рейсы Сочи – Фергана. Первый самолёт по данному маршруту вылетел ещё в феврале. Рейсы осуществляются на Airbus A320 вместимостью 186 кресел раз в неделю по воскресеньям. Время в пути составляет три часа 45 минут.

Обложка ©

ТАСС / Феоктистов Дмитрий

Александра Мышляева
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