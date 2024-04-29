Uzbekistan Airways 9 мая запустит еженедельный рейс в Нижний Новгород

Крупнейшая узбекская авиакомпания Uzbekistan Airways с 9 мая запустит еженедельный рейс из Самарканда в Нижний Новгород. Об этом говорится в сообщении пресс-службы авиаперевозчика.

"С 9 мая Нижний Новгород станет ближе и для жителей Самарканда. Рейсы по маршруту Самарканд – Нижний Новгород – Самарканд будут выполняться по четвергам", — рассказали в авиакомпании.

В пресс-службе отметили, что стоимость авиабилетов в одну сторону начинается от 1 810 000 сум (13 299 рублей), а по маршруту Самарканд – Нижний Новгород – Самарканд — от 2 371 000 сум (17 421 рубль).