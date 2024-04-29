Камера сняла, как снесённая ветром палатка чуть не убила омичку

В Омске поднялся сильный ветер, который поднял в воздух палатку и опрокинул её на проходящую мимо 52-летнюю женщину. Пострадавшая была госпитализирована с различными травмами, прокуратура начала проверку.

Падение палатки на женщину в Омске. Видео © Telegram / Long Chik

"28 апреля текущего года от порыва ветра торговый павильон, установленный около дома на ул. Ватутина, 3, упал на стоящую рядом местную жительницу. Прокуратура даст оценку законности размещения торговой палатки, а также соблюдения органами местного самоуправления законодательства по выдаче разрешительной документации на использование муниципальной собственности и контролю за размещением нестационарных объектов", — рассказало надзорное ведомство.

Там добавили, что по результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.