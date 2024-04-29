Губернатор Старовойт рассказал об обстановке в двух обстрелянных ВСУ сёлах
Старовойт: Три дома повреждены при атаке ВСУ в посёлке Глушково Курской области
Последствия атаки украинского беспилотника на посёлок Глушково в Курской области. Обложка © Telegram / Роман Старовойт
В результате атаки украинского БПЛА в посёлке Глушково Курской области получили повреждения три дома с прилегающими участками. Люди, к счастью, не пострадали, написал глава региона Роман Старовойт в личном телеграм-канале.
Последствия атаки украинского беспилотника на посёлок Глушково в Курской области. Обложка © Фото / Роман Старовойт
"Сегодня ночью в результате атаки украинского беспилотника повреждено три домовладения в посёлке Глушково. На один из домов было сброшено взрывное устройство, пробита крыша, выбиты окна. Никто из жителей не пострадал", — говорится в посте губернатора.
Последствия атаки украинского беспилотника на посёлок Глушково в Курской области. Фото © Telegram / Роман Старовойт
Старовойт добавил, что сегодня утром ВСУ также вели обстрел села Гордеевка в Кореневском районе, всего было зафиксировано шесть прилётов. Некоторые домовладения оказались повреждены, но власти региона обещали помочь собственникам в ликвидации последствий.
Ранее в УФСБ по ДНР сообщили о подавлении 283 украинских дронов в Донецке за минувшую неделю. Так, в Кировском и Петровском районах города удалось приземлить три оснащённые СВУ "птички" типа "Баба-Яга", управление которых осуществляется с помощью Starlink. А в Будённовском районе средства РЭБ подавили коптер-разведчик AUTEL.