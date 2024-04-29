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29 апреля, 13:15

Губернатор Старовойт рассказал об обстановке в двух обстрелянных ВСУ сёлах

Старовойт: Три дома повреждены при атаке ВСУ в посёлке Глушково Курской области

Последствия атаки украинского беспилотника на посёлок Глушково в Курской области. Обложка © Telegram / Роман Старовойт

Последствия атаки украинского беспилотника на посёлок Глушково в Курской области. Обложка © Telegram / Роман Старовойт

В результате атаки украинского БПЛА в посёлке Глушково Курской области получили повреждения три дома с прилегающими участками. Люди, к счастью, не пострадали, написал глава региона Роман Старовойт в личном телеграм-канале.

Последствия атаки украинского беспилотника на посёлок Глушково в Курской области. Обложка © Фото / Роман Старовойт

Последствия атаки украинского беспилотника на посёлок Глушково в Курской области. Обложка © Фото / Роман Старовойт

"Сегодня ночью в результате атаки украинского беспилотника повреждено три домовладения в посёлке Глушково. На один из домов было сброшено взрывное устройство, пробита крыша, выбиты окна. Никто из жителей не пострадал",  говорится в посте губернатора.

Последствия атаки украинского беспилотника на посёлок Глушково в Курской области. Фото © Telegram / Роман Старовойт

Последствия атаки украинского беспилотника на посёлок Глушково в Курской области. Фото © Telegram / Роман Старовойт

Старовойт добавил, что сегодня утром ВСУ также вели обстрел села Гордеевка в Кореневском районе, всего было зафиксировано шесть прилётов. Некоторые домовладения оказались повреждены, но власти региона обещали помочь собственникам в ликвидации последствий.

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Ранее в УФСБ по ДНР сообщили о подавлении 283 украинских дронов в Донецке за минувшую неделю. Так, в Кировском и Петровском районах города удалось приземлить три оснащённые СВУ "птички" типа "Баба-Яга", управление которых осуществляется с помощью Starlink. А в Будённовском районе средства РЭБ подавили коптер-разведчик AUTEL.

Юрий Лысенко
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