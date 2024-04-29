В НАТО заявили, что видят на фронте последствия невыполненных обещаний Киеву

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс наблюдает на фронте последствия невыполнения странами-членами обещаний по поставкам оружия Украине. Об этом он сообщил по приезде в Киев в ходе пресс-конференции с журналистами.

"Страны НАТО не поставили то, что обещали. США потратили месяцы на одобрение пакета помощи, а европейские союзники не поставили обещанное количество снарядов. И всё это имело серьёзные последствия на фронте. Мы видим эти последствия сейчас", — указал политик.

Кроме того, он отметил важность того, чтобы "слова преобразовались в поставки" вооружений, пояснив, что одних лишь объявлений о помощи недостаточно.

"Нам нужно видеть поставки. Нам надо быть честными и осознавать, что мы видим последствия, когда мы не поставляем обещанную помощь. Это вопрос жизни и смерти", — заявил генеральный секретарь альянса.

В то же время он назвал победу России самым большим риском. В таком случае, по его словам, придётся говорить уже про куда большие суммы и средства, инвестируемые НАТО в безопасность.

Между тем в Киеве только рады очередной помощи. Более того, Владимир Зеленский даже призвал Запад ускорить поставку вооружения Украине. По его словам, вся отправленная техника и оружие не прибывают в Незалежную вовремя. Он отметил, что "позитива" по такому пункту, как "своевременная поддержка" ВСУ, совершенно не видит.

"Поставки [оружия] есть, они пошли, понемногу пошли. Необходимо этот процесс ускорить", — сказал он на пресс-конференции со Столтенбергом.