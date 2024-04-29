Еврокомиссия проведёт расследование в отношении Facebook* и Instagram*, поскольку считает, что их руководство не прилагает должных усилий для противодействия популяризации дезинформации в этих соцсетях. Об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на два источника.

По их данным, еврокомиссары особенно тревожатся из-за принципов работы соцсетей с попытками вмешательства в выборы в Европарламент. Удивительно, что в заявлении ЕК по этому поводу среди "любителей вмешаться" будет упомянута не только Россия, вопреки европейской традиции. Голосование пройдёт во всех странах-участницах ЕС с 6 по 9 июня 2024 года.

Чиновники из европейских стран также выражают обеспокоенность в том, что Meta*, позволяющая пользователям отмечать нелегальный контент, не так проста в использовании, чтобы удовлетворять требования вступившего в силу в ЕС годом ранее Закона о цифровых услугах (Digital Service Act, DSA), призванного усилить контроль за соцсетями. Источники газеты добавили, что ЕК выделит американской компании срок в 5 дней, чтобы её руководство предоставило ответ. В противном случае против неё будут применены штрафные санкции.

Антироссийская политика в Европе крепнет по мере приближения выборов в Европарламент. Руководство ЕС стало повсюду замечать "российскую дезинформацию", разрушающую хромую европейскую демократию. Ранее Франция предложила ввести против РФ новые санкции, чтобы борьба с нескончаемым потоком фейков стала ещё эффективнее. Это предложение уже поддержали самые ярые борцы — Литва, Латвия, Эстония и Польша.