Польша разорила бюджет Евросоюза на 161,6 млрд евро Минфин Польши: Членство в ЕС принесло республике 161,6 млрд евро за 20 лет 29 апреля, 14:27 Членство Польши дорого обошлось ЕС. Обложка © freepik / Владимир Гердо

Евросоюз потратил на Польшу 161,6 миллиарда евро после её вступления в объединение в 2004 году. Об этом сообщили в польском министерстве финансов, подсчитав расходы ЕС на республику до конца 2023 года.

За 20 лет Польша получила из бюджета Евросоюза 245,5 миллиарда евро, при этом Варшава внесла только 83,7 миллиарда в качестве членских взносов. Таким образом, членство республики дорого обошлось ЕС — в 161,6 миллиарда. К слову, вливания из бюджета ЕС за этот период составили порядка 2,1% польского ВВП.

Польша чаще других стран становилась получателем европейских денег, за ней идут Испания, Франция, Италия. Минфин уточнил, что большая часть средств была потрачена на транспортную и социальную инфраструктуру, также финансы шли на развитие сельского хозяйства.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон на выступлении в Сорбонне заявил, что Европа в ближайшем будущем столкнётся с рисками быть ослабленной и может погибнуть. По его словам, ЕС необходима новая стратегия экономического развития.

Авторы Татьяна Миссуми