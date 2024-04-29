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29 апреля, 15:30

Регбист сборной Англии Вуниполу устроил пьяный дебош в баре Мальорки

Билли Вуниполу устроил дебош в баре. Обложка © X / Oldsuliansrfc

Билли Вуниполу устроил дебош в баре. Обложка © X / Oldsuliansrfc

Регбиста сборной Англии и клуба премьер-лиги "Сарацины" Билли Вуниполу задержали за пьяный дебош в баре Мальорки. Об этом сообщает Daily Mail.

Владелец заведения Тони Роша рассказал, что спортсмен пришёл в его бар уже под утро, выпил четыре коктейля и начал буянить. Он снял с себя футболку, толкался, игнорировал просьбы уйти, однако хозяин ресторана опроверг сообщения местных журналистов, что регбист угрожал посетителям. При этом он заметил, что Вуниполу позволил себе сделать несколько оскорбительных замечаний в сторону полицейских, прибывших на место.

Разгорячившись, спортсмен начал кидаться на правоохранителей, тем пришлось вызвать подмогу. Регбиста удалось угомонить с помощью электрошокера, после его доставили в больницу. Спортсмена оштрафовали на €240 за неподчинение полиции и нападение на правоохранителя. Вунипола назвал случившееся недоразумением и выразил готовность сотрудничать с внутренним расследованием в клубе.

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Ранее Life.ru рассказывал, что актёр Никита Кологривый устроил пьяный дебош в Новосибирске. В Сеть попало видео, где артист голый бегает по одному из местных ресторанов. Сотрудники заведения отметили, что он сильно перебрал с алкоголем, после чего подошёл к сотруднице и начал склонять к близости.

Александра Мышляева
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