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29 апреля, 15:53

Лёгкая добыча: В США раскрыли, почему ВСУ уводят танки Abrams с передовой

MWM: ВСУ отзывают танки Abrams из-за страха перед российскими ударами

Вооружённые силы Украины (ВСУ) уводят американские танки M1A1 Abrams с линии фронта, потому что они являются слишком лёгкой добычей для российских войск. Об этом пишет Military Watch Magazine.

"Украинская армия отозвала свои танки M1A1 Abrams с передовых позиций из-за опасений по поводу их уязвимости к российским ударам", — говорится в тексте статьи.

Кроме того, в издании отметили, что подобный шаг связан и с большими потерями ВСУ, которые увеличились с февраля. Авторы статьи рассказали, что из 31 танка, которые США поставили Украине, пять уже уничтожены, а ещё несколько — сломаны.

Военный эксперт назвал главное преимущество отвода ВСУ танков Abrams от линии фронта
Военный эксперт назвал главное преимущество отвода ВСУ танков Abrams от линии фронта

Ранее Life.ru рассказывал, что российские солдаты впервые отбуксировали с поля боя на Авдеевском направлении подбитый из ПТРК М1 Abrams. В Министерстве обороны РФ поделились видео, на котором ВС РФ уничтожают американскую машину. Кстати, чтобы оттащить машину, военным пришлось сначала провести разведку для обеспечения безопасности операции.

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Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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