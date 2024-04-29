Лёгкая добыча: В США раскрыли, почему ВСУ уводят танки Abrams с передовой
MWM: ВСУ отзывают танки Abrams из-за страха перед российскими ударами
Вооружённые силы Украины (ВСУ) уводят американские танки M1A1 Abrams с линии фронта, потому что они являются слишком лёгкой добычей для российских войск. Об этом пишет Military Watch Magazine.
"Украинская армия отозвала свои танки M1A1 Abrams с передовых позиций из-за опасений по поводу их уязвимости к российским ударам", — говорится в тексте статьи.
Кроме того, в издании отметили, что подобный шаг связан и с большими потерями ВСУ, которые увеличились с февраля. Авторы статьи рассказали, что из 31 танка, которые США поставили Украине, пять уже уничтожены, а ещё несколько — сломаны.
Ранее Life.ru рассказывал, что российские солдаты впервые отбуксировали с поля боя на Авдеевском направлении подбитый из ПТРК М1 Abrams. В Министерстве обороны РФ поделились видео, на котором ВС РФ уничтожают американскую машину. Кстати, чтобы оттащить машину, военным пришлось сначала провести разведку для обеспечения безопасности операции.
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