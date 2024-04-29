Снаряд ВСУ попал в жилой дом в Курской области, начался пожар
Курская область вновь подверглась обстрелу ВСУ. На этот раз украинские военные совершили атаку по хутору Бырдина, один из выпущенных снарядов попал в жилой дом. В другом доме в результате террористических действий киевского режима начался пожар, сообщил губернатор Роман Старовойт.
"В результате обстрела со стороны Украины хутора Бырдина Глушковского района было прямое попадание в домовладение. Ещё в одном доме произошёл пожар. Прямо сейчас тушение осуществляют работники пожарной части посёлка Тёткино, противопожарной службы Курской области и добровольцы центра "Патриот", — написал он в своём телеграм-канале.
К счастью, в результате атаки ВСУ никто не пострадал.
А в Донецке снаряд ВСУ "вломился" в дом местной жительницы. Одна из ракет РСЗО "Град", выпущенных киевским режимом по Петровскому району города, пробила крышу частного дома и "приземлилась" прямо на кресло, перепугав хозяйку. В момент прилёта она, кстати, находилась внутри здания.