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29 апреля, 15:44

Снаряд ВСУ попал в жилой дом в Курской области, начался пожар

Дом загорелся после обстрела ВСУ. Фото © Telegram / Роман Старовойт

Дом загорелся после обстрела ВСУ. Фото © Telegram / Роман Старовойт

Курская область вновь подверглась обстрелу ВСУ. На этот раз украинские военные совершили атаку по хутору Бырдина, один из выпущенных снарядов попал в жилой дом. В другом доме в результате террористических действий киевского режима начался пожар, сообщил губернатор Роман Старовойт.

Дом загорелся после обстрела ВСУ. Фото © Telegram / Роман Старовойт

Дом загорелся после обстрела ВСУ. Фото © Telegram / Роман Старовойт

"В результате обстрела со стороны Украины хутора Бырдина Глушковского района было прямое попадание в домовладение. Ещё в одном доме произошёл пожар. Прямо сейчас тушение осуществляют работники пожарной части посёлка Тёткино, противопожарной службы Курской области и добровольцы центра "Патриот", — написал он в своём телеграм-канале.

К счастью, в результате атаки ВСУ никто не пострадал.

Губернатор Старовойт рассказал об обстановке в двух обстрелянных ВСУ сёлах
Губернатор Старовойт рассказал об обстановке в двух обстрелянных ВСУ сёлах

А в Донецке снаряд ВСУ "вломился" в дом местной жительницы. Одна из ракет РСЗО "Град", выпущенных киевским режимом по Петровскому району города, пробила крышу частного дома и "приземлилась" прямо на кресло, перепугав хозяйку. В момент прилёта она, кстати, находилась внутри здания.

Николь Вербер
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