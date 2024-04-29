Целый арсенал раритетного оружия изъяла полиция у жителя Керчи в Крыму

Полицейские в Крыму изъяли у местного жителя партию раритетного оружия, боеприпасы времён Великой Отечественной войны и взрывное устройство. Об этом сообщает МВД МЕДИА.

Полиция нашла арсенал раритетного оружия в доме жителя Керчи. Фото © Telegram / МВД МЕДИА

Правоохранители располагали оперативными данными о том, что 52-летний чина хранит у себя дома взрывчатку. Сотрудники полиции решили выяснить наверняка и, зайдя к нему домой, поняли, что не ошибались.

"В жилище мужчины были обнаружены две булавы кустарного производства, два пистолета, граната, муляжи револьвера и винтовки Мосина, 14 патронов различного калибра, а также запал и взрыватель", — рассказывают представители ведомства.

Хозяин объяснил, что он испытывает страсть к поиску раритетных вещиц времён Великой Отечественной войны и из них собирает коллекцию, основу которой составляют оружие и боеприпасы. Однако сотрудники полиции не оценили замыселколлекционера.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается", — заключили в МВД России.