Целый арсенал раритетного оружия изъяла полиция у жителя Керчи в Крыму
Полиция обнаружила склад с раритетным оружием в доме керчанина. Фото © Telegram / МВД МЕДИА
Полицейские в Крыму изъяли у местного жителя партию раритетного оружия, боеприпасы времён Великой Отечественной войны и взрывное устройство. Об этом сообщает МВД МЕДИА.
Полиция нашла арсенал раритетного оружия в доме жителя Керчи. Фото © Telegram / МВД МЕДИА
Правоохранители располагали оперативными данными о том, что 52-летний чина хранит у себя дома взрывчатку. Сотрудники полиции решили выяснить наверняка и, зайдя к нему домой, поняли, что не ошибались.
"В жилище мужчины были обнаружены две булавы кустарного производства, два пистолета, граната, муляжи револьвера и винтовки Мосина, 14 патронов различного калибра, а также запал и взрыватель", — рассказывают представители ведомства.
Хозяин объяснил, что он испытывает страсть к поиску раритетных вещиц времён Великой Отечественной войны и из них собирает коллекцию, основу которой составляют оружие и боеприпасы. Однако сотрудники полиции не оценили замыселколлекционера.
"Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается", — заключили в МВД России.
Ранее в одном из заброшенных домов Запорожской области был найден чемодан, где лежало 2,4 килограмма тротила и гранаты. Все взрывчатые предметы оттуда передали в руки сапёрам.