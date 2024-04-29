В Ленинградском зоопарке выдры чуть не погибли из-за брошенной в вольер игрушки

В Ленинградском зоопарке выдры чуть не погибли, наевшись наполнителя из игрушки, брошенной посетителем в их вольер. К счастью, сотрудники успели помочь животным, сообщили в пресс-службе зверинца.

"Вчера посетители кинули в вольер выдр игрушку. Наши питомцы стали исследовать новый предмет, разорвали его и наелись наполнителя. Если бы не профессионализм и быстрая реакция сотрудников зоопарка, это могла бы быть история с очень печальным концом", — рассказали в зоопарке.

Сотрудники обратились к посетителям с просьбой не пытаться привлечь внимание обитателей. Ведь звери никому не обязаны, поэтому могут отдыхать у себя в домике в любое время суток. Также гостей зверинца настоятельно попросили не бросать в вольер посторонние предметы и еду. В зоопарке отметили, что все игрушки, которые можно увидеть в загонах, специально подбираются под характеристики животного.