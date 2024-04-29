МВД опубликовало видео задержания и фото "таксистов", которые грабили клиентов

Псевдотаксистов, которые накачивали клиентов снотворным и обворовывали, задерживали при поддержке бойцов Росгвардии. Об этом в телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, опубликовав видео с проведением спецоперации и фото преступников.

Задержание псевдотаксистов, которые накачивали клиентов снотворным. Видео © Telegram / Ирина Волк

Задержанные псевдотаксисты, которые накачивали клиентов снотворным. Фото © Telegram / Ирина Волк

"По данным фактам следователями ОМВД России по району Ясенево возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьёй 158 УК РФ "Кража". В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — добавила Волк.