Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 апреля, 18:27

Пропавший под Липецком зампрокурора на транспорте Коняев найден мёртвым

Сергей Коняев. Обложка © Московская межрегиональная транспортная прокуратура

Сергей Коняев. Обложка © Московская межрегиональная транспортная прокуратура

Бесследно исчезнувший заместитель прокурора на транспорте Липецкой области Сергей Коняев обнаружен мёртвым. Бездыханное тело госслужащего нашли рядом с личным автомобилем в Краснинском районе, сообщил Mash.

По предварительным данным, Коняев задолжал неизвестным крупную сумму. На зампрокурора висел долг около 150 тысяч долларов. Причина смерти мужчины не уточняется.

В Охотском море пропали двое мужчин на лодке, на их поиски вылетел вертолёт
В Охотском море пропали двое мужчин на лодке, на их поиски вылетел вертолёт

В последний раз Коняева видели 18 апреля в Ельце, когда он отправлялся на работу за рулём внедорожника Honda CR-V. Впрочем, до места службы чиновник так и не доехал. Региональный СК возбудил по факту произошедшего уголовное дело, рассказывал Life.ru ранее.

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
  • Липецкая область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров