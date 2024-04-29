Пропавший под Липецком зампрокурора на транспорте Коняев найден мёртвым

Бесследно исчезнувший заместитель прокурора на транспорте Липецкой области Сергей Коняев обнаружен мёртвым. Бездыханное тело госслужащего нашли рядом с личным автомобилем в Краснинском районе, сообщил Mash.

По предварительным данным, Коняев задолжал неизвестным крупную сумму. На зампрокурора висел долг около 150 тысяч долларов. Причина смерти мужчины не уточняется.

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В последний раз Коняева видели 18 апреля в Ельце, когда он отправлялся на работу за рулём внедорожника Honda CR-V. Впрочем, до места службы чиновник так и не доехал. Региональный СК возбудил по факту произошедшего уголовное дело, рассказывал Life.ru ранее.