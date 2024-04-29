Театральный режиссёр три недели живёт с дочкой и 8 кошками в авто на трассе в МО

Театральный режиссёр на три недели застряла в машине со своей дочерью и восемью кошками посреди дороги в подмосковном Пушкине. Автомобиль сломался на пути во Францию, где женщина руководит подготовкой творческих проектов. Об этом сообщает Mash.

Женщина три недели живёт в машине в Пушкине со своей дочерью и восемью кошками. Видео © Telegram / Mash

48-летняя странствующая артистка и её 22-летняя дочь не могут покинуть авто, поскольку им некуда девать своих любимых питомцев. Кроме того, машину с белорусскими номерами могут легко вскрыть, разграбить или эвакуировать. На помощь к людям искусства пришёл неравнодушный автомеханик, который просто оказался рядом. Он заменил в их "карете" радиатор и пару колёс, а также помог заказать запчасти из Питера. Увы, культурная столица заставила театрального режиссёра подождать ещё неделю, пока приедут детали.

Поэтому пока они живут в "кибитке" посреди трассы. Продукты покупают в местном магазине, но зато пьют чистую колодезную воду. Сейчас Анастасия работает дистанционно, раздавая поручения театральной группе в режиме онлайн. Телефоны приходится заряжать от аккумулятора, а мусор складывать прямо в салоне.