На Украине озвучили, где служил убитый в ФРГ военный ВСУ

Один из найденных убитыми на территории торгового центра немецкого города Мурнау украинских военных был военнослужащим десантно-штурмовых войск. Об этом информировало командование его подразделения, по этическим соображениям не называя имени.

"Один из убитых в Германии украинских военных был военнослужащим 122-го аэромобильного батальона 81-й отдельной аэромобильной Слободской бригады Десантно-штурмовых войск Украины", — говорится в сообщении ведомства в "Фейсбуке"*.

В Германии убитый находился на лечении и реабилитации после ранения в боях под Белогоровкой в 2023 году.

Ранее Life.ru писал, что обнаруженные на территории торгового центра в немецком Мурнау двое убитых граждан Украины 36 и 23 лет были военными. Подозреваемый — 57-летний россиянин — задержан. По данным полиции Баварии, все трое выпивали вместе за день до случившегося.