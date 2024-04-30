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29 апреля, 22:58

На Украине озвучили, где служил убитый в ФРГ военный ВСУ

В ВСУ заявили, что убитый в немецком Мурнау военный был десантником

Один из найденных убитыми на территории торгового центра немецкого города Мурнау украинских военных был военнослужащим десантно-штурмовых войск. Об этом информировало командование его подразделения, по этическим соображениям не называя имени.

"Один из убитых в Германии украинских военных был военнослужащим 122-го аэромобильного батальона 81-й отдельной аэромобильной Слободской бригады Десантно-штурмовых войск Украины", — говорится в сообщении ведомства в "Фейсбуке"*.

В Германии убитый находился на лечении и реабилитации после ранения в боях под Белогоровкой в 2023 году.

Один человек погиб в результате стрельбы в немецком Дюссельдорфе
Один человек погиб в результате стрельбы в немецком Дюссельдорфе

Ранее Life.ru писал, что обнаруженные на территории торгового центра в немецком Мурнау двое убитых граждан Украины 36 и 23 лет были военными. Подозреваемый — 57-летний россиянин — задержан. По данным полиции Баварии, все трое выпивали вместе за день до случившегося.

* Запрещён в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской.

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Shutterstock / FOTODOM

Лариса Сафронова
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