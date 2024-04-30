"Вампирский лифтинг": Врач объяснила, можно ли заразиться ВИЧ у косметолога

При должном соблюдении правил проведения плазмолифтинга инфицирование клиентов вирусом иммунодефицита человека исключено. Так прокомментировала 360.ru сообщения о заражении четырёх женщин в США ВИЧ через косметические инъекции врач-косметолог Анна Михайлова.

Эта методика призвана улучшить общее состояние кожи и оказать небольшой эффект лифтинга. Процедуру называют "вампирским лифтингом": пациенту вкалывают его собственную кровь. Она берётся из вены и помещается в специальные пробирки с консервантом на стенках во избежание образования сгустков. Далее пробирки помещают в центрифугу, всё это прокручивается, и набирается плазма с тромбоцитами пациента, объяснила специалист.

По её словам, в косметологию процедура пришла из стоматологии: было замечено, что, когда после вырывания зуба на десне образуется кровяной сгусток, она заживает лучше. Таким образом было выявлено восстанавливающее свойство крови. Сейчас методика применяется также в неврологии, гинекологии и хирургии. При этом используются исключительно стерильные одноразовые инструменты.

"При пациенте всё это вскрывается, вводится, выбрасывается в специальные контейнеры с раствором и потом утилизируется должным образом. Пробирки в закрытых индивидуальных упаковках тоже вскрывают при пациенте", — утверждает косметолог.

Она предположила, что в американской клинике были нарушены правила стерилизации или что-то произошло с инструментами. В пробирке кровь из незаразной в заразную превратиться не могла. Ну а тем клиентам, которые боятся чем-то заразиться, рекомендуется прибегнуть к процедурам, где отсутствует контакт с кровью: поверхностным пилингам, маскам, массажам.