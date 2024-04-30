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30 апреля, 01:35

Власти Харькова переименовали станцию метро "Пушкинская"

Сотни улиц и две станции метро переименованы в Харькове в рамках дерусификации

Харьковские власти переименовали две станции метро, а также 367 улиц, названия которых были связаны с Россией. Об этом сказано в сообщении пресс-службы местного горсовета.

Жители Харькова отныне не смогут спуститься в подземку на станции "Пушкинская" — теперь она носит имя Ярослава Мудрого. Улица Вологодская переименована в Британскую, переулок Дагестанский в Бориславского, а улица Новгородская стала Европейской. Петрозаводскую же улицу и одноимённый переулок сделали Эстонской и Таллинским соответственно.

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Волна дерусификации недавно прокатилась и по Одессе, где с 25 апреля не существует переулка Александра Матросова, парка Горького и Екатерининской площади. Впрочем, некоторым спорным улицам вроде Жуковского и Бунина всё-таки оставили прежние наименования.

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Shutterstock / FOTODOM

Илья Пушкарев
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