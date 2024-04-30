Власти Харькова переименовали станцию метро "Пушкинская"

Харьковские власти переименовали две станции метро, а также 367 улиц, названия которых были связаны с Россией. Об этом сказано в сообщении пресс-службы местного горсовета.

Жители Харькова отныне не смогут спуститься в подземку на станции "Пушкинская" — теперь она носит имя Ярослава Мудрого. Улица Вологодская переименована в Британскую, переулок Дагестанский в Бориславского, а улица Новгородская стала Европейской. Петрозаводскую же улицу и одноимённый переулок сделали Эстонской и Таллинским соответственно.