Власти Харькова переименовали станцию метро "Пушкинская"
Сотни улиц и две станции метро переименованы в Харькове в рамках дерусификации
Харьковские власти переименовали две станции метро, а также 367 улиц, названия которых были связаны с Россией. Об этом сказано в сообщении пресс-службы местного горсовета.
Жители Харькова отныне не смогут спуститься в подземку на станции "Пушкинская" — теперь она носит имя Ярослава Мудрого. Улица Вологодская переименована в Британскую, переулок Дагестанский в Бориславского, а улица Новгородская стала Европейской. Петрозаводскую же улицу и одноимённый переулок сделали Эстонской и Таллинским соответственно.
Волна дерусификации недавно прокатилась и по Одессе, где с 25 апреля не существует переулка Александра Матросова, парка Горького и Екатерининской площади. Впрочем, некоторым спорным улицам вроде Жуковского и Бунина всё-таки оставили прежние наименования.
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