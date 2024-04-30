Федеральный маршал и трое полицейских застрелены в Северной Каролине

Преступник устроил для правоохранителей засаду, атаковав их рядом с собственным домом. При попытке спасти коллег ещё пятеро полицейских получили ранения. Позже один из них скончался. Когда стрелок был нейтрализован, огонь открыл его сообщник. К этому моменту на место уже прибыл спецназ с бронетехникой, которая пошла на таран здания. После трёхчасового боя внутри дома были обнаружены женщина и 17-летний подросток, их допрашивают.