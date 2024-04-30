Федеральный маршал и трое полицейских застрелены в Северной Каролине
Федеральный маршал и трое полицейских застрелены в Северной Каролине. Обложка © X / Pastor Mark Burns
Четверо сотрудников оперативной группы федерального маршала США погибли при попытке ареста подозреваемого в незаконном хранении оружия. Трагедия произошла в столице штата Северная Каролина — городе Шарлотте, сообщил полицейский департамент.
Преступник устроил для правоохранителей засаду, атаковав их рядом с собственным домом. При попытке спасти коллег ещё пятеро полицейских получили ранения. Позже один из них скончался. Когда стрелок был нейтрализован, огонь открыл его сообщник. К этому моменту на место уже прибыл спецназ с бронетехникой, которая пошла на таран здания. После трёхчасового боя внутри дома были обнаружены женщина и 17-летний подросток, их допрашивают.
Федеральный маршал и трое полицейских застрелены в Северной Каролине. Видео © X / WorldNews
В результате трагедии погиб федеральный маршал, два сотрудника Департамента исправительных учреждений Северной Каролины и полицейский, который одним из первых бросился на подмогу. За жизнь последнего несколько часов боролись медики.
"Наши сердца с семьями и коллегами офицеров, участвовавших в сегодняшнем жестоком нападении", — прокомментировал произошедшее губернатор штата Рой Купер.
Стрельба недавно произошла и в центре немецкого Дюссельдорфа, на Херцогштрассе. В результате ночной пальбы один человек погиб.