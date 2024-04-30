"Флорида" Бобровского и Тарасенко остановила "Тампу-Бэй" с Кучеровым в плей-офф
Пас Тарасенко помог "Флориде" победить "Тампу" и выйти во второй раунд
Игроки "Флориды" и "Тампы" после окончания серии первого раунда плей-офф. Обложка © X / Florida Panthers
"Флорида Пантерз" одержала победу над командой клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" в пятом матче плей-офф Национальной хоккейной лиги и выиграла серию первого раунда. Встреча завершилась со счётом 6:1.
Шайбами в составе победителей отметились Картер Верхеги (21-я и 57-я минуты), Александр Барков (33, 52), Эван Родригес (55) и Нико Миккола (59). Единственный гол "Тампы" забил Виктор Хедман (34). Нападающий "молний" Никита Кучеров отметился голевой передачей, также пас на счету форварда "пантер" Владимира Тарасенко.
Таким образом, "Флорида" выиграла серию со счётом 4-1 и вышла во второй раунд Кубка Стэнли.
Ранее Life.ru рассказывал, что хоккеист "Виннипега" Владислав Наместников попал в больницу после попадания шайбы в голову. У игрока зафиксирован перелом скулы.