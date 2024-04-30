"Флорида" Бобровского и Тарасенко остановила "Тампу-Бэй" с Кучеровым в плей-офф

"Флорида Пантерз" одержала победу над командой клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" в пятом матче плей-офф Национальной хоккейной лиги и выиграла серию первого раунда. Встреча завершилась со счётом 6:1.

Шайбами в составе победителей отметились Картер Верхеги (21-я и 57-я минуты), Александр Барков (33, 52), Эван Родригес (55) и Нико Миккола (59). Единственный гол "Тампы" забил Виктор Хедман (34). Нападающий "молний" Никита Кучеров отметился голевой передачей, также пас на счету форварда "пантер" Владимира Тарасенко.