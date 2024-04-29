"Рейнджерс" Панарина выбил "Вашингтон" Овечкина из плей-офф НХЛ
Гол Панарина принёс "Рейнджерс" победу в серии плей-офф с "Вашингтоном"
Артемий Панарин. Обложка © X / New York Rangers
"Нью-Йорк Рейнджерс" одержал победу в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с "Вашингтон Кэпиталз" и вышел в следующий круг. Встреча завершилась со счётом 4:2.
Шайбами в составе победителей отметились Каапо Какко (1-я минута), Винсент Трочек (20), Артемий Панарин (44) и Джек Рословик (60, пустые ворота). У "Кэпиталз" отличились Мартин Фегервари (15) и Хендрикс Лапьер (38). Российский голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестёркин отразил 23 броска.
Таким образом, "Нью-Йорк" выиграл серию со счётом 4-0. "Вашингтон", последним оформив выход в плей-офф, не смог одержать ни одной победы.
А ранее "Колорадо Эвеланш" одержал победу над "Виннипег Джетс" в четвёртом матче серии плей-офф благодаря хет-трику Валерия Ничушкина. Россиянин впервые в карьере забросил три шайбы в одной игре.