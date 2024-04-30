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30 апреля, 04:15

Угроза всему миру: Глава Еврокомиссии пригрозила заблокировать TikTok в ЕС

Глава ЕК фон дер Ляйен не исключила блокировку TikTok в Евросоюзе вслед за США

Китайский видеосервис TikTok может перестать функционировать на территории Евросоюза, если Брюссель примет решение о блокировке соцсети вслед за Соединёнными Штатами. Такой сценарий допустила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, выступая в Нидерландах.

Немецкий политик напомнила, что именно Еврокомиссия стала первопроходцем в этом направлении. Международный орган раньше всех в мире запретил устанавливать TikTok на корпоративные телефоны.

"Это не исключено. Мы точно знаем опасность TikTok", — ответила немецкий политик на вопрос журналистов о вероятности блокировки.

Роскомнадзор рассмотрит возможность полной блокировки TikTok в России
Роскомнадзор рассмотрит возможность полной блокировки TikTok в России

Ранее Джо Байден подписал законопроект о блокировке TikTok на территории США. Видеосервис станет недоступен американцам уже через девять месяцев, если владеющая соцсетью китайская компания не продаст этот бизнес. В Поднебесной решение американского лидера назвали неконституционным, пообещав оспорить его в суде.

Обложка ©

Flickr / Bundeswehr

Илья Пушкарев
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