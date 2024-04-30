Угроза всему миру: Глава Еврокомиссии пригрозила заблокировать TikTok в ЕС

Китайский видеосервис TikTok может перестать функционировать на территории Евросоюза, если Брюссель примет решение о блокировке соцсети вслед за Соединёнными Штатами. Такой сценарий допустила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, выступая в Нидерландах.

Немецкий политик напомнила, что именно Еврокомиссия стала первопроходцем в этом направлении. Международный орган раньше всех в мире запретил устанавливать TikTok на корпоративные телефоны.

"Это не исключено. Мы точно знаем опасность TikTok", — ответила немецкий политик на вопрос журналистов о вероятности блокировки.