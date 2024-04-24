Байден запретил TikTok в США, соцсеть назвала решение неконституционным
Американский лидер Джо Байден подписал законопроект, предусматривающий блокировку TikTok в США. Американцы лишатся доступа к видеосервису через девять месяцев, если за это время владеющая видеосервисом китайская компания ByteDance не продаст бизнес, гласит документ.
В КНР решение американского президента назвали неконституционным, пообещав оспорить его в суде. Инвестированные в TikTok миллиарды долларов делают соцсеть полностью безопасной и свободной от внешнего влияния, напомнили представители видеосервиса.
"Этот запрет станет разрушительным для семи миллионов компаний и лишит голоса 170 миллионов американцев", — гласит сообщение.
Также 24 апреля Байден подписал закон о выделении Украине нового пакета военной помощи. Поставки оружия будут возобновлены уже на этой неделе, заявил американский президент.
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