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24 апреля, 19:45

Байден запретил TikTok в США, соцсеть назвала решение неконституционным

Американский лидер Джо Байден подписал законопроект, предусматривающий блокировку TikTok в США. Американцы лишатся доступа к видеосервису через девять месяцев, если за это время владеющая видеосервисом китайская компания ByteDance не продаст бизнес, гласит документ.

В КНР решение американского президента назвали неконституционным, пообещав оспорить его в суде. Инвестированные в TikTok миллиарды долларов делают соцсеть полностью безопасной и свободной от внешнего влияния, напомнили представители видеосервиса.

"Этот запрет станет разрушительным для семи миллионов компаний и лишит голоса 170 миллионов американцев", — гласит сообщение.

Роскомнадзор рассмотрит возможность полной блокировки TikTok в России
Роскомнадзор рассмотрит возможность полной блокировки TikTok в России

Также 24 апреля Байден подписал закон о выделении Украине нового пакета военной помощи. Поставки оружия будут возобновлены уже на этой неделе, заявил американский президент.

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Shutterstock / FOTODOM

Илья Пушкарев
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